Mersin'de kadın cinayeti: Raziye Oskay, Barış Can Uçuk tarafından öldürüldü

Mersin'de Barış Can Uçuk adlı erkek, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Barış Can Uçuk adlı erkek, işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken Uçuk, eski nişanlısı Raziye Oskay’a ateş ederek kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 25 yaşındaki Oskay kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde vefat etti.

Cinayetin ardından kaçan zanlı polisler tarafından yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.