Mersin'de Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesi reddedildi

Mersin’de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lılar tarafından açılan ateş sonucu 15 yaşında öldürülen Eren Bülbül’ün adının bir parka verilmesinin önergesi, muhalif meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Akdeniz Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Gültak, "Şehidimizin adını bir parka veremediğimiz için kahroluyorum" dedi.

Akdeniz Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen nisan ayı ilk meclis toplantısında, Meclis üyesi Tufan Nenni, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta tamamlanan parka, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında PKK'nın açtığı ateşte şehit edilen Eren Bülbül'e ithafen ‘İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı' isminin verilmesine ilişkin önerge reddedildi.

Ret oyuna tepki gösterdi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, önergeye ret oyu veren meclis üyelerine tepki gösterdi. Başkan Gültak, “Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza, bir kez daha veremediğim için, belediye başkanı olarak kahroluyorum. Çanakkale şehitleri olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz yanlış. Siz, şehit isminin bir parka verilmesi noktasında, siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediğiniz için ‘hayır’ demek zorunda kalıyorsunuz. Olay bu kadar basittir" diye konuştu.

Başkan Gültak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine talimat vererek, parkın uygun bir yerine ‘Eren Bülbül’ adının yazılı olduğu bir tabelanın en kısa sürede asılmasını istedi. (DHA)