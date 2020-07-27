Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4'ü asker 6 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, iki şoför hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman Karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Bakan Akar ve Org. Dündar Mersin’de

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrilmesinin ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gitti. Mersin'de açıklama yapan Bakan Akar:Yaralılarımız hastanede. Bu dönemde TSK’nın, Kara Kuvvetlerimizin çok çeşitli intikalleri var, bu intikaller sürekli yapılmakta." dedi.

"Teknik arıza meydana geldiği ve frenlerde sorun olduğuna dair bilgiler geldi"

Akar, "İlgili arkadaşlarımızın bilgisi ve tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta. Dün bu çerçevede saat 21.45’te Manisa Alaşehir’den otobüsümüz hareket etti. Daha sonra Afyonkarahisar’da 02.40’ta mola verdiler, şoför değişimi yaptılar, otobüsün bakımını yaptılar. Tekrar yola devam ettiler. Daha sonra Konya’da sabah saat 06.30’da mola verdiler. Orada da ihtiyaçlar karşılandı, şoför değişimi yapıldı. İntikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre araçta bir teknik arıza meydana geldiği ve frende bir problem olduğu, frende boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıkları bilgilerini verdi." diye konuştu

"Şoför, otobüsü frenler konusunda uyarmış"

Akar, "Konuyla ilgili hem idari hem de adli anlamda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.Ayrıntılı ve dikkatli bir çalışmayla olayın tam olarak nasıl olduğunu anlayacağız. İlk aldığımız bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün şoförünün soğukkanlı bir şekilde elinden geldiğini yaptığı belirtiliyor. Alınan ifadelerle teyit edilecek. Şoförün frende bir problem olduğu konusunda otobüsü uyardığını, herkes dikkatli olması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu sol tarafın daha müsait olduğunu, araca çarpmamak için manevra yaptığını, aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre şoförün telefonla bazılarını arayıp konuştuklarını ve tavsiye aldıklarına dair bilgiler var. Bu çerçevede maalesef sonunda bu elim kaza meydana gelmiş bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, "Acımız büyük. Bu kadar tedbir alınmasına rağmen bu kazanın meydana gelmesi bizi derinden üzmüştür. Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin, şoförlere Allah’tan rahmet diliyorum. Entübe olan 4 kişi var. Hassasiyetle bunun üzerinde duruyorlar. Bunlarla alakalı doktorlarımız yoğun bir çalışma içinde. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı." ifadesini kullandı.

Akar, "Şehit olan 4 askerimiz ve iki şoförün ailesine sabır diliyorum." dedi.