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Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi

30 Aralık 2021 09:46

Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte içki üretildiği tespit edilen adreslerde 66 litre sahte içki, 190 litre etil alkol ve 4 litre anason kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Tarsus ilçesine bağlı Aliağa ve Yenice mahallelerinde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 66 litre sahte içki, 190 litre etil alkol ve 4 litre anason kiti ele geçirildi. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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