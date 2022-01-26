Mersin'de 17 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 5 yerinden bıçaklanan çocuk tedavi altına alınırken saldırgan polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı kız çocuğu tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Kız çocuğu yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)