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Mersin'de, 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

14 Ocak 2022 14:50

Mersin'in Silifke ilçesinde, polisin bir kamyonda yaptığı aramada, yaklaşık 1 milyon TL değerinde bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.

Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolundaki kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 4 milyon 610 bin bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi. Kamyonda bulunan S.P. ve M.P., gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) 

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