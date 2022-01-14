Mersin'de, 1 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, polisin bir kamyonda yaptığı aramada, yaklaşık 1 milyon TL değerinde bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.



Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolundaki kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 4 milyon 610 bin bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi. Kamyonda bulunan S.P. ve M.P., gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)