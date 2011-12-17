-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 82 - Aliağa Petkim: 89 MERSİN (A.A) - 17.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında Aliağa Petkim'e 89-82 yenildi. Her iki takımın da karşılıklı sayılarla başladığı mücadelede, Aliağa Petkim oyuna ağırlığını koyarak 6. dakikada Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 10-16. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farkı kapatma çabaları sonuç verdi ve ev sahibi ekip 8. dakikada 18-18 beraberliği yakaladı. Ancak Aliağa Petkim ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı. İkinci periyotta Aliağa Petkim, Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında farkı açmaya başladı. Mücadelenin 18. dakikasında 27-39 öne geçen Aliağa Petkim, oyundaki üstünlüğünü koruyarak, soyunma odasına da 43-34 önde gitti. Aliağa Petkim'in sayı ile başladığı üçüncü periyotta, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farkı kapatma çabaları sonuç vermedi. Aliağa Petkim, Mersin ekibi karşısında 24. dakikada 20 sayılık farkla 37-57 öne geçtiği üçüncü periyotu da 68-50 önde tamamladı. Son periyotta sert savunma yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bulduğu sayılarla 38. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 57-68. Aliağa Petkim'in önde gittiği son çeyrekte, Mersin Büyükşehir Belediyesi dış atışlarla farkı kapatmaya çalıştı. Taraftarının da desteğini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yalçın'ın da etkili oyununa karşın Aliağa Petkim'e 89-82 yenildi. Salon: Edip Buran Hakemler: Engin Kennerman xx, Uğur Özen xx, Erman Erdemli xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım Pars xx 6, Can Maxim Mutaf xx 5, Grier xx 11, Grundy xxx 16, Mays xxx 15, Erdal Bibo xx 7, Yalçın xxx 15, Barış xx 3, Mutlu xx 4 Aliağa Petkim: Caner xxx 2, Ratkovica xxx 5, Ümit xxx 12, Ersin xxx 11, Qvale xxx 11, Pertev xx 3, Toolson xxx 29, Hakan xxx 12, Pinkney xx 2, Orhan Haciyeva xx 2 1. Periyot: 20-23 Devre: 34-43 3. Periyot 50-68 Beş faulle çıkanlar: 36.40 Barış, 39.53 Erdal Bibo (Mersin Büyükşehir Belediyesi)