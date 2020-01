-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 70 - Banvit: 83 MERSİN (A.A) - 31.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki maçta Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında Banvit'e 83-70 yenildi. Her iki takımın da karşılıklı sayılar atarak başladığı mücadelenin ilk periyodunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle Mays'in ürettiği sayılarla 5. dakikada farkı 6 sayıya (15-9) çıkardı. Hücumda istediği sayıları bulamayan Banvit karşısında üstünlüğünü sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mays'in 14 sayı kaydettiği ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı. İkinci periyotta savunma direncini artıran Banvit, özellikle Bajramovic'in ürettiği sayılarla Mersin temsilcisi karşısında üstünlük sağlamaya başladı. İkinci çeyreğin son dakikasında Bajramovic'in kullandığı faul atışlarını sayıya çevirmesi ile 38-37 öne geçen konuk takım, soyunma odasına da 41-39 önde gitti. Üçüncü periyota da sayı ile başlayan Banvit, ev sahibi ekip karşısında mücadeleye ağırlığını koyarak aradaki farkı açmaya başladı. 38. dakikada farkı 10 sayıya (48-58) çıkaran Banvit, üçüncü çeyreği de 14 sayı farkla tamamladı: 50-64. Karşılıklı sayılarla başlayan final periyodunda Banvit, kenardan oyuna dahil olan oyuncuların da katkısıyla, 35. dakikada Mersin temsilcisi karşısında farkı 20 sayıya (58-78) kadar çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Grier'in üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da Banvit, mücadeleyi 83-70 kazandı. Salon: Edip Buran Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Halil Baldemir xx, Ziya Özorhon xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım Pars xx 8, Erdal Bibo xx 9, Grier xxx 16, Grundy xx 3, Mays xxx 22, Yalçın Azizmahmutoğlu xx 2, Can Maxim Mutaf xx, Barış xx, Mutlu xxx 10, Kadir Çıpa x Banvit: Barış Ermiş xxx 10, Williams xxx 13, Davis xxx 11, Simmons xxx 5, İzet xx, Erkan xxx 6, Serkan xxx 5, Cemal Nalga xxx 9, Erol Can Çinko xx 3, Hammonds xxx, Bajramovic xxx 21, Yiğitcan x 1. periyot: 25-16 Devre: 39-41 (Banvit lehine) 3. periyot: 50-64