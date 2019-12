-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 61 - Tofaş: 72 MERSİN (A.A) - 15.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Tofaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 72-61 yendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk dakikalarda Tofaş karşısında etkili mücadele sergiledi. Üst üste bulduğu sayılarla öne geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında toparlanan Tofaş, 9. dakikada farkı 8 sayıya (10-18) çıkarırken, ilk çeyreği de 21-16 önde tamamladı. İkinci periyodun ilk 2 dakikasında her iki takım da sayı üretemedi. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hücumdaki top kayıplarını iyi değerlendiren Tofaş, 15. dakikada 28-19 üstünlük sağladı. Mücadelede 19. dakikada Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 11 sayı (23-34) fark atan Tofaş, devreyi de 36-25 önde bitirdi. İkinci devrede maçtan kopmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tofaş karşısında farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Grier ve Can Maxim Mutaf ile rakip potada skor üreten Mersin temsilcisi, 29. dakika içerisinde farkı 5 sayıya (44-49) kadar indirdi. Ancak Tofaş, üçüncü çeyreği de 51-44 üstünlükle kapadı. Son çeyrekte çekişmeli geçen bir mücadele yaşandı. Her iki takımın da karşılıklı sayıları ile devam eden maçta Mersin Büyükşehir Belediyesi farkı 4 sayıya kadar (47-51) indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Tofaş, son 2 dakikaya 66-56 önde girdi. Taraftarının desteğini de arkasına alan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farkı kapatma çabaları sonuç vermeyince, Tofaş karşılaşmadan 72-61 galibiyetle ayrıldı. -Ekonomi Bakanı Çağlayan da izledi- Karşılaşmayı, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın yanı sıra, CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan ile Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı da izledi. Salon: Edip Buran Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Halil Baldemir xxx, Ziya Özorhon xxx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım Pars xx 2, Can Maxim Mutaf xx 5, Grier xxx 8, Grundy xxx 19, Mays xx 7, Erdal xx, Camey xxx 11, İhsan xx 2, Mutlu xxx 7 Tofaş: Nichols xxx 9, Can xxx 7, İnanç xxx 13, Ruzic xxx 10, Zuza xxx 10, Kenan xx 4, Buckman xxx 17, Barış xxx 2, Can x 1. Periyot: 16-21 Devre: 25-36 3. Periyot: 44-51 Beş faul alan: Dk. 38.50 Can Maxim Mutaf (Mersin Büyükşehir Belediyesi)