-MERSİN BÜYÜKŞEHİR GALİP MERSİN (A.A) - 16.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aliğa Petkim'i 94-73 yendi. Aliağa Petkim, karşılaşmaya Zagorac'ın 3 sayılık atışıyla başlarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sayısı maç boyunca etkili performans gösteren Grundy'den geldi. Her iki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu mücadelede Aliağa Petkim ilk periyotu 21-23 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle Mutlu ve Hakan'ın etkili mücadelesi ile 17. dakikada farkı 14 sayıya (42-28) getirirken, soyunma odasına da 48-38 önde gitti. Mersin Büyükşehir Belediyesi üçüncü periyotta da Aliağa Petkim karşısında skor üstünlüğünü sürdürdü. İzmir temsilcisinin farkı kapatma çabaları karşısında özellikle son bölümlerde savunmasını sertleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, üst üste bulduğu sayılarla final periyoduna 65-53 üstün girdi. Zevkli ve çekişmeli geçen mücadelenin son periyodunda da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin oyundaki ağırlığı sürdü. Karşılaşmanın 39. dakikasında farkı 21 sayıya (88-67) çıkaran Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Petkim'i 94-73 yendi. Salon: Edip Buran Hakemler: Recep Ankaralı xx, Yener Yılmaz xx, Ali Şakacı xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xxx 6, Nedim xxx 9, Scales xxx 18, Grier xxx 17, Grundy xxx 16, Hakan xxx 10, Kommatos xxx 6, Mutlu xxx 12 Aliağa Petkim: Erdem xx, Barış xxx 15, James xx 5, Kambala xxx 32, Zagorac xxx 12, Polat xx 2, Levent x, Ufuk x, Hayes xx 7, Kaan xx, Mustafa x, 1. periyot: 21-23 Devre: 48-38 3. Periyot: 65-53 Beş faulle çıkan: 37.54 Asım (Mersin Büyükşehir Belediyesi)