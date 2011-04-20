-MERSİN BÜYÜKŞEHİR GALİP İZMİR (A.A) - 20.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, son periyottaki etkili oyunuyla deplasmanda Bornova Belediyesi'ni 73-60 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Bornova Belediyesi, hücumda Voskuil'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 14-10 önde geçti. Bir ara 5 sayılık farka ulaşan (19-14) Bornova Belediyesi, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı. İkinci periyodun başında farkı açan Bornova Belediyesi 13. dakika içinde 7 sayılık farka ulaştı: 27-20. Periyodun son 3 dakikasına 28-25 önde giren ev sahibi ekip, devreyi 31-29 üstün bitirdi. Üçüncü periyodun başında Scales'in etkili oyunuyla öne geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında etkili savunma yapan Bornova Belediyesi, bulduğu basketlerle tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Soner'in basketiyle bitime 1 dakika 25 saniye kala 7 sayılık (48-41) farka ulaşan Bornova Belediyesi, son hücumda Pertev'in bulduğu basketle periyodu 52-46 üstün tamamladı. Son periyoda iyi başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yakaladığı 16-2'lik seriyle son 5 dakikaya 62-54 önde girdi. Karşılaşmanın son 2 dakikasına 62-56 önde giren konuk ekip, karşılaşmayı 73-60 galip tamamladı. Salon: Halkapınar Hakemler: Murat Biricik x, Halil Baldemir x, Semih Vural x Bornova Belediyesi: Soner x 9, Pertev xx 6, Voskuil xx 16, Sensley xx 8, Ffriend xx 15, Serdar x, Umutcan x 2, Ümit x 4 Mersin Büyükşehir Belediyesi: Grundy xx 15, Scales xxx 18, Grier xx 15, Nedim xxx 16, Asım xx, Hakan xx 2, Kommatos x, Mutlu xx 7 1. periyot: 23-20 Devre: 31-29 (Bornova Belediyesi lehine) 3. periyot: 52-46 5 faulle çıkan: 39.25 Ffriend (Bornova Belediyesi)