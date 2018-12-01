Mersin Büyükşehir Belediyespor'da istifa 

MERSİN, (DHA) - Mersin\'in Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'ndeki temsilcisi Mersin Büyükşehir Belediyespor\'da başantrenör Özlem Şencan görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, \"Kulübümüz bünyesinde bir çok kategoride antrenörlük görevi yapan Kadınlar Basketbol Süper Ligi takım antrenörümüz Özlem Şencan kendi isteğiyle görevinden ayrılma kararı almıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz\" ifadelerine yer verildi.

Turuncu-mavili ekip, ligdeki 6 maçının 3\'ünü kazanıp 3\'ünü kaybetmişti.

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