İzmir ve Mersin büyükşehir belediyelerine grev kararı asıldı

Belediye İş Sendikası, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyesine grev kararı astı. İzmir'de toplu iş sözleşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması, Mersin'de ise toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmaması nedeniyle grev kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ AŞ ve İZDOĞA AŞ ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine işçiler, belediye binasına grev kararı astı.

"Bizler sizlerden belediyenin kasasını istemiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan sendika üyesi işçiler, halay çekerek grev kararını kutladı.

Belediye İş 1 No'lu Şube Başkanı Ömer Bolsoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her yerde eşit işe eşit ücret dediğini belirtti. Bolsoy, "Her zaman 'Ben bir emekçiyim, alın teri önceliğim' dedi. Bizler de başkanımızın sözüne güvenerek gereğini yapmasını istedik. Sevgili Başkanım bizler sizlerden belediyenin kasasını istemiyoruz" dedi.

"Ücretlerle ilgili konuya gelince bir türlü anlaşma sağlayamadık"

Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmaması nedeniyle grev kararı aldıklarını söyledi.

Sönmez, yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşleri için bakanlıktan aldıkları yetkinin ardından başlayan görüşmelerde taleplerini komisyon kurarak işverene ilettiklerini belirtti.

Yaklaşık 90 maddeden oluşan toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar 60 maddede anlaşma sağladıklarını ifade eden Sönmez, "Ücretlerle ilgili konuya gelince bir türlü anlaşma sağlayamadık. Maalesef bizim masada bitirme çabalarımıza rağmen yönetim tarafından oluşturulan komisyon hiçbir şekilde uzlaşmalı bir tavır içinde değildi" dedi.

Toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığından greve gitme kararı aldıklarını aktaran Sönmez, kararı iş yerlerindeki panoya astıklarını kaydetti.

Hizmetleri aksatmaktan yana olmadıklarını ve grev kararını üzülerek aldıklarını vurgulayan Sönmez, 60 günlük greve gitme kararı süresini beklemeye başladıklarını da sözlerine ekledi.