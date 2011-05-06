-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 89 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 90 MERSİN (A.A) - 06.05.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonun son haftasında yapılan maçta Beşiktaş Cola Turka, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 90-89 yendi. Normal sezonun son maçında sahasında Beşiktaş Cola Turka'yı ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, seyircisi önünde iyi mücadele ettiği karşılaşmayı son saniyelerde kaybetti. İlk periyottaki mücadelenin sonunda her iki takım da birbirine skorda üstünlük kuramayınca, ilk çeyrek 27-27 berabere tamamlandı. Çekişmeli geçen ikinci periyotta, rakibine oranla daha etkili mücadele sergileyen Beşiktaş Cola Turka, soyunma odasına da 50-48 önde gitti. Karşılıklı sayılarla her iki takımın öne geçme mücadelesi verdiği üçüncü periyotta, Mersin Büyükşehir Belediyesi, son çeyreğe 67-65 üstünlükle girdi. Son periyotta etkili savunma yapan Beşiktaş Cola Turka karşısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iki üçlük atış denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Beşiktaş Cola Turka'nın dışardan bulduğu sayılara karşın Mersin Büyükşehir Belediyesi oyundaki üstünlüğünü son 7 saniyeye kadar (89-88) sürdürdü. Beşiktaş Cola Turka, bitime iki saniye kala bulduğu sayı ile karşılaşmayı 90-89 kazandı. Salon: Edip Buran Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ali Şakacı xx, Erman Erdemli xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xxx 4, Nedim xxx 20, Sacales xxx 14, Grier xxx 20, Grundy xxx 16, Hazer xx, Mutlu xxx 12, Kommatos xx 3, Pastal x Beşiktaş Cola Turka: Serkan xxx 13, Likliholitov xxx 11, Kemp xxx 24, Chatman xx 7, Cevher xx 1, Cüneyt xxx 10, Hüseyin xx 4, Ignerski xxx 18, Bekir xx 2, Mustafa x 1 Periyot: 27-27 Devre: 48-50 3. Periyot: 67-65 5 faulle çıkan: 31.03 Likliholitov (Beşiktaş Cola Turka)