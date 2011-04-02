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Spor

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 85

02 Nisan 2011 20:37

-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 85 - TÜRK TELEKOM: 72 MERSİN (A.A) - 02.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Türk Telekom'u 85-72 yendi. Edip Buran Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya çok iyi başlayan konuk takım Türk Telekom, ilk periyodu, etkili oyuncuları Yunus, Ceyhun ve Stiemsma'ın isabetli basketleriyle 18-15 önde kapattı. İkinci periyotta toparlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, savunma ve hücumda etkili bir oyun ortaya çıkarttı. Etkili oyuncuları Grier-Jr, Gruny ve Hakan ile art arda sayı üreten Mersin Büyükşehir Belediyesi, devreyi 40-32, üçüncü periyodu ise 57-56 önde tamamladı. Son periyotta oyuna tamamen hakim olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, önde götürdüğü karşılaşmada rakibinin basket üretmesine izin vermeyince, salondan 85-72 galip ayrıldı. Salon: Edip Buran Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Fatih Aslanoğlu xxx, Sinan İşgüder xxx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 2, Nedim xxx 12, Sacales xxx 14, Hakan xxx 6, Grier-Jr. xxx 20, Grundy xxx 17, Kommatos xxx 12, Mutlu xx 2 Türk Telekom: Wesson xx 7, Randie xxx 10, Simpsons xx 10, Jagla x 4, Yunus xx 8, Stiemsma xx 10, Ceyhun xx 12, Rasim x 3, Mehmet xx 8, Adem x 1. periyot: 15-18  Devre: 40-32 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine) 3. periyot: 57-56

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