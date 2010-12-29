-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 83 - BORNOVA BELEDİYE: 68 MERSİN (A.A) - 29.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediye'yi 83-68 yendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni anlaşma sağladığı antrenör Ercüment Sunter ile çıktığı ilk maçta, rakibi karşısında zorlansa da özellikle son periyotta sergilediği mücadele ile maçı kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Karşılıklı isabetsiz şutların atıldığı ilk periyotta ilk 5 dakika geçilirken 8-8 eşitlik vardı. Karşılıklı top kayıplarının da yaşandığı ilk çeyreği, Bornova Belediye 20-16 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta Mersin Büyükşehir Belediyesi özellikle pota altında etkisiz kalınca, Bornova Belediyesi farkı 10 sayıya kadar (16-26) çıkardı. Oyunda tekrar üstünlüğü ele geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16. dakikada farkı önce bir sayıya (25-26) indirdi, ilerleyen dakikalarda ise beraberliği yakaladı: 30-30. Mücadeledeki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip soyunma odasına 36-33 önde gitti. Bornova Belediye'nin sayı ile başladığı üçüncü periyotta, her iki takım da kontrollü mücadele etti. 26. dakikada 4 yabancı ile sahaya çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi teknik faul aldı. İki takımın öne geçme çabaları sonuç vermeyince üçüncü periyot 50-50 beraberlikle tamamlandı. Son periyotta her iki takım da dengeli bir mücadele sergileyerek oyunda üstünlüğünü sağlamaya çalıştı. Skor üstünlüğü sık sık el değiştiren son çeyrekte, Mersin Büyükşehir Belediyesi üst üste bulduğu isabetli atışlarla 37. dakikada farkı 16 sayıya dek çıkardı: 75-59. Hanesine yazdırdığı sayılarla moral bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi, etkili savunma yaparak rakibine sayı üretmesine izin vermedi. Seyircisinin desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, Bornova Belediyesi'ni 83-68 yenerek ligde ikinci galibiyetini aldı. Salon: Edip Buran Hakemler: Recep Ankaralı xx, Sami Özel xx, Alper Altuğ Köselerli Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xxx 8, Nedim xxx 1, Sacales xxx 24, Hakan xxx 7, Grier xxx 10, Orhun xx, Stimac xxx 13, Christmas xxx 18, Mutlu x 2 Bornova Belediye: Rifat xx 5, Francis xxx 14, Ümit xxx 11, Roll xxx 19, Soner xxx 10, Serdar xx 3, Nagys xx, Pertev x 2, Çağdaş x 4 1. Periyot: 16-20 Devre: 36-33 3. Periyot: 50-50 Beş faul alanlar: Dk. 39.25 Nedim (Mersin Büyükşehir Belediyesi), Dk. 39.50 Roll (Bornova Belediye)