-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 82 - Beşiktaş Milangaz: 98 MERSİN (A.A) - 12.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Milangaz, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 98-82 yendi. Karşılaşmanın ilk sayısını ev sahibi ekip adına Asım kaydetti. Maçın ikinci dakikasına girilirken bir pozisyonda çarpışan Asım ile siyah-beyazlı ekipten Semih'in kaşı yarıldı. Her iki oyuncu da tedavi için saha kenarına alındı. Kısa süreli aranın ardından yeniden başlayan mücadelede Beşiktaş Milangaz, ilk 5 dakikaya 14-7 üstünlükle geçti. Konuk ekip, bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkarmayı başarsa da (10-19), Mersin Büyükşehir Belediyesi farkı eriterek ilk periyodun son dakikasında farkı 1'e indirdi: 22-23. Siyah-beyazlılar, ilk periyodu önde tamamladı: 24-27 Oldukça çekişmeli geçen ikinci periyodun başında Grier'in asistini iyi değerlendiren Mutlu, takımına beraberliği getirdi: 29-29. Her iki takımın da karşılıklı sayı bulmasıyla taraftarın da coştuğu karşılaşmada, zaman zaman konuk ekip maçtaki etkinliğini artırdı. İlk yarının son 6 dakikasına kadar farkı 5 sayıya kadar artıran konuk ekibin baskısına boyun eğmeyen Mersin temsilcisi, farkı yeniden 15. dakikada 1'e indirdi: 34-35 İkinci çeyreğin son 3 dakikasına doğru maçtaki hakimiyetini artırarak, ev sahibi ekip üzerinde üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, son 2 dakikaya yeniden 10 sayı farkla girdi: 38-48. Bu dakikadan sonra Ergec'in attığı 3'lük ile maçın ilk yarısı sonunda Beşiktaş Milangaz, soyunma odasına 51-38 önde gitti. Üçüncü periyotta da çekişme sürdü. Daha çok 3'lük atışların tercih edildiği bu çeyrekte, Grier'in üst üste bloklarına rağmen konuk ekip, her geçen dakika farkı artırmaya devam etti ve 3. periyodun son yarısına 15 sayı (51-66) farkla girildi. Bu çeyreğin son 3 dakikasına 20 sayı farkla önde giren konuk ekip (54-74), etkili oyununu sürdürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi, son 2 dakikada yeniden oyuna giren Camey'in 3'lükleriyle adeta hayat bularak, farkı eritmeye çalışsa da konuk ekip 3. periyodu da 80-65 önde tamamladı. Maçın son periyodunda da farkın daha fazla erimesine izin vermeyen konuk ekip, ev sahibine çok fazla pozisyon vermese de kendi de çok fazla hücum yapamadı. Karşılaşmanın son 6 dakikasında 18 farklı üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar (69-87), rakibinin farkı eritme çabalarını neticesiz bıraktı. Beşiktaş Milangaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farkı kapatma çabasına rağmen, karşılaşmayı 98-82 kazandı. Salon: Edip Buran Hakemler: Murat Biricik xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Osman Sinan İşgüder xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım x 2, Yalçın xx, Can Maxim xxx 10, Grier xxx 16, Grundy xxx 22, Mutlu xxx 12, Camey xxx 15, Erdal xx 3, Kadir xx 2, Barış xx Beşiktaş Milangaz: Zoran Ergec xxx 18, Williams xxx 28, Semih x, Fikret xx, Kemp xxx 13, Ersin Dağlı xxx 15, Hawkins xxx 18, Serhat xx, Barış xx 4, Mehmet xx 2, Serkan x 1. Periyot: 24-27 İlk yarı: 38-51 3. Periyot: 65-80