-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 76 - GALATASARAY CAFE CROWN: 79 MERSİN (A.A) - 12.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 79-76 yendi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodunun son 3 dakikasında baskısını artıran sarı-kırmızılılar, bu çeyreği 3 sayı önde tamamladı (16-19). İkinci periyotta Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15. dakikada farkı ikiye kadar düşürmeyi başarsa da tecrübesini kullanan Galatasaray Cafe Crown, ilk yarıyı 8 sayılık fark ile kapadı (33-41). Üçüncü periyodun ilk dakikalarında güç kaybetmeye devam eden Mersinliler, üçüncü çeyreğin son 5 dakikasında ise toparlanmaya başladı. Bu dakikaya kadar 8 sayılık farka kadar gerileyen Mersin temsilcisi (41-49), periyodun son 2 dakikasında Nedim ile Hakan'ın isabetli sayıları sayesinde aradaki farkı 1 sayıya kadar eritti (55-56). Konuk ekip, son periyotta da tüm baskılara rağmen Mersin'e geçit vermedi. Farkın 3-4 sayı arasında gidip geldiği maçın son bölümünde ilk önce Andric'in, ardından da Ermal'ın 5 faulle oyundan çıkmasına rağmen takımda sorun yaşanmadı. Maçın son 4 dakikasına 5 sayılık farkla girmeyi başaran Galatasaray Cafe Crown (63-68), rakibinin baskısı nedeniyle yakaladığı üstünlüğü kaybetti (68-68). Ancak son dakikalarda ev sahibinin aldığı 5 faul cezası Mersin için sorun oldu. 38. dakikadan sonra Sacales'in yakaladığı 3'lük Mersin'e öne geçme avantajı sağladı (72-70). Maçın bitmesine 7 saniye kala rakip oyuncunun faul yapması üzerine Mersin ekibi eşitliği sağlasa da son 2 saniye içinde Galatasaray Cafe Crown kazandığı 3 sayılık basketle sahadan 79-76 galip ayrıldı. Salon: Edip Buran Hakemler: Erşan Kartal xxx, İsmail Aydın xxx, Aydın Karaçam xxx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xxx 4, Nedim xxx 8, Hakan xxx 2, Grier xxx 23, Grundy xxx 10, Sacales xxx 20, Kommatos xx 2, Mutlu xxx 7 Galatasaray Cafe Crown: Shipp xxx 8, Johnson xxx 6, Caner xxx 9, Rancik xxx 5, Ermal xxx 14, Shumpert xxx 9, Tutku xxx 10, Andric xxx 6, Haluk xxx 6, Evren x, Sertaç xx 6 1. Periyot: 16-19 İlk Yarı: 33-41 3. Periyot: 55-56 5 Faul alanlar: Mutlu 37.32 (Mersin Büyükşehir Belediyesi), Andric 32.32, Ermal 34.15 (Galatasaray Cafe Crown)