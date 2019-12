-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 73 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 71 MERSİN (A.A) - 29.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 73-71 yendi. Her iki takımın da temkinli başladığı mücadelenin ilk 5 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi oyunda üstünlüğünü kurarak 8. dakikada farkı 5 sayıya (10-15) çıkardı, ilk çeyreği de 22-20 önde tamamladı. İkinci periyota da Antalya Büyükşehir Belediyesi sayıyla başladı. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi Nedim, Scales'in ve yeni transfer Anthony Grundy'nin etkili oyunu ile 12. dakikada 26-24 öne geçti. Her iki takımın da oyundaki üstünlüğü korumaya çalıştığı periyotta 17. dakika geride kalırken Mersin Büyükşehir Belediyesi farkı 6 sayıya (39-33) çıkardı. Ev sahibi ekip soyunma odasına da 43-35 önde gitti. Mersin Büyükşehir Belediyesi üçüncü çeyrek genelinde de hem oyunda hem de skordaki üstünlüğünü sürdürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi 34. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı (51-42). Bu dakikadan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farkı kapatma çabası sonuç verdi ve üçüncü periyot Mersin temsilcisinin 59-55 üstünlüğü ile tamamlandı. Çekişmeli ve heyecanlı mücadeleye sahne olan son periyoda sayıyla başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi farkı 2 sayıya (59-57) kadar indirdi. Her iki takımın da büyük bir mücadele verdiği son çeyrekte, 32. dakika 63-63, 37. dakika 68-68 ve 39. dakika da 71-71 beraberlikle geçildi. Son saniyeye girilirken her iki takım da top kaybı yaşarken, taraftarının da desteğini alarak şansını iyi kullanan Mersin Büyükşehir Belediyesi bulduğu sayı ile maçı 73-71 kazandı. Salon: Edip Buran Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Sami Özel xx, Turgut Işık xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xxx 2, Nedim xxx 14, Scales xxxx 30, Hakan xxx 3, Grier xxx 10, Grundy xxx 8, Stimac xxx 6 Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muratcan xxx 9, Christopher xxx 10, Gökper xxx 3, Barış xxx 9, Polat Kocaoğlu xxx 8, Prince xx 10, Hadi xx, Buckman xxxx 22 1. Periyot: 20-22 Devre: 43-35 3. Periyot: 59-55 Beş faul alan: Dk. 33.52 Prince (Antalya Büyükşehir Belediyesi)