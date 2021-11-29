Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı miting krizinin perde arkasını anlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'n da yapmak istediği mitinge valiliğin izin vermemesinin altında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı yerde kısa süre önce gerçekleştirdiği mitingin kalabalığıyla karşılaştırılacağının yattığını söyledi. Başkanı Seçer, “Miting yapmamız engellenmek istenen meydan belediyemizin de tapulu malıdır” dedi.

Mitingin Mersin'de yapılması kararı genel merkez tarafından kararlaştırıldı. Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Başkan Vahap Seçer, “Mersin miting için iyi bir tercih oldu. En muhalif yer, CHP'nin de en güçlü olduğu kalesi durumunda olan ildir” dedi. Erdoğan'ın 17 Eylül 2021'de açılış adı altında miting düzenlediğini belirten Seçer, söz konusu engellemeyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Cumhuriyet alanı Mersin Belediyesi'nin tapulu arazisidir. Mersin'de miting alanları belli ama AKP miting alanı yeri olarak belirlenmeyen Cumhuriyet alanında miting yaptı. Aynı yerde CHP de miting yapmak istedi. Vali, CHP'nin o meydanda miting yapmasına izin vermedi. Valiliğin yaptığı devlet adamlığına yakışmadı. İl başkanımız sonunda her zaman miting yapılan Mersin Tevfik Gür Stadı'nın yanındaki alanda miting yapmayı kabul etti. Hangi şart olursa olsun mitingimiz görkemli olacak.”

“Aynı meydanda iki mitingin karşılaştırılmasını da engellemiş oldular”

Başkan Seçer 4 Aralık'ta yapılacak mitingler için Cumhuriyet Meydanı'nın CHP'ye verilmemesini şu gerekçeye dayandırdı:

“Aynı meydanda miting yapmamıza izin verilseydi ertesi gün Erdoğan'ın yaptığı mitingle Kılıçdaroğlu'nun mitinginin fotoğraflarını yayınlayacaktık. Erdoğan'ı mitinginde alanın 4'te 1'i ancak doldurulmuşken Kılıçdaroğlu'nun da aynı alanın tamamının hıncahınç dolu olduğu görülecekti. Aynı meydanda iki mitingin karşılaştırılmasını da engellemiş oldular. Şunu da söyleyebilirim ki gösterilen yeni miting alanının da dolup taşacağına tanık olacağız.”

“Bugün aynı yerdeki esnaflara gittiğimizde insanların belediyemize büyük saygısı olduğunu görüyorum”

Şehirdeki genel havayı da anlatan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

“Bir caddedeki esnafları ziyarete gittiğimiz zaman önceleri o esnaf bize soğuk davranıyor, CHP'ye oy vermeyeceğini söylüyordu. Bugün aynı yerdeki esnaflara gittiğimizde insanların belediyemize büyük saygısı olduğunu görüyorum. Vatandaşlarda da değişim talebi hızla artıyor. Ayrıca CHP'li belediye olmasından dolayı insanlarımız kentini de sahipleniyor. Sosyal yardımlarda belediye hizmetlerinde ayrımcılık görülmüyor. Bunlar inanıyorum ki sandığa da yansıyacak.”.