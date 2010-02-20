Mersin, Bornova'yı rahat geçti: 95-59

T24 - Adana'da devam eden Basketbol Teknosa Türkiye Kupası 8'li finallerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarı finalde Bornova Belediyesi'ni 95-59 yenerek, finale çıkan ilk takım oldu.
Maçın ilk periyotu, atılan karşılıklı basketlerle geçti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Baron'un son saniyelerde attığı üçlükle 1. periyotu 16-13 önde kapadı.
Karşılaşmanın ikinci periyotuna hızlı başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, aradaki farkı açarak, soyunma odasına 48-26 önde girdi.
Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi bu periyotu da 67-43 önde geçti. Son periyotta da oyunun tek hakimi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahadan 95-59 galip ayrılarak, finale adını yazdıran ilk takım oldu. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR- BORNOVA BELEDİYESPOR: 95-59 Salon:
Yüreğir Hakemler:
Engin Kennerman xx, Aytuğ Ekti xx, Alper Özgök xxBornova Belediyesi:
Shipp xxx 30, Umutcan xx 6, Mert x, Brown x 4, Umut x, İhsan x 4, Can ?, Orhan x, Çağdaş x, Elegar x 3, Nagys xx 12 Mersin Büyükşehir Belediyesi:
Asım xxx 8, Nedim xx 9, Burak xx 2, Altan xx 3, İnanç xx 9, Onur x 3, Baron Jr xxx 22, James xxx 22, Emre xx 3, Mesut xx 3, Nikolic xxx 11 1. Periyot:
13-16 Devre:
26-48 (Mersin Büyükşehir Belediyesi) 3. Periyot:
43-67