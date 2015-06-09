Mersin Barosu'ndan AYM'ye Özgecan başvurusu

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın ilk davası öncesi Mersin Barosu, 3 zanlı dışında suça karıştığı veya delilleri gizlediği düşünülen fakat haklarında takipsizlik kararı verilen 7 şüphelinin de yargılanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, cuma günü Tarsus'ta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Özgecan Aslan'ın katil zanlılarının yargılanacağını hatırlattı.



Cumhuriyet savcılığının ilk soruşturma evresinde yargılanacak 3 kişi yanında cinayete yardım ettiklerini veya cinayette delilleri gizledikleri düşünülen, bu konuda emareler bulunan 7 kişi hakkında, Tarsus Cumhuriyet Başsacılığı'nın takipsizlik kararı verdiğini anımsatan Antmen, şöyle konuştu:



"Bu takipsizlik kararına, Mersin Barosu avukatları ve ailenin de vekalet verdiği savunma mekanizmasını oluşturan avukat arkadaşlar itiraz etti fakat itiraz bir gün içinde gerekçe gösterilmeden reddedildi. Arkadaşlarımız o günden beri dosyayı inceliyorlar. Hem müdahil taraf olarak savunmalarını yapmak amacıyla hem de buradaki hukuksuzluk için olağan kanun yolları tükendiği için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruya hazırlanıyordu. Bugün itibariyle delilleri gizleyen HTS kayıtlarıyla birçok telefon görüşmesi yaptığı anlaşılan, kıyafetlerin yıkanmasından, aracın temizlenmesine, benzin bidonunun getirilmesinden öyle veya böyle suça iştirak ettiğinden veya suç delilini gizlediğinden şüphelenilen, bu konuda delil bulunan 7 kişi hakkında Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı ve bu 7 kişinin de yargılanması için yol açılmak isteniyor."



Bu 7 kişi içinde eş, hala, araç sahibi ve bunun gibi kişiler olduğunu belirten Antmen, "Anayasa Mahkemesi kendi iş yüküne göre bu davanın da özelliği göz önüne alınarak hızlı bir karar çıkabilir. Özgecan davası karara bağlansa da daha sonra bu kişiler hakkında da dava açılabilir" dedi.



Antmen, cuma günü görülecek olan ilk dava öncesi çok sayıda avukatın müdahillik talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.



Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili 12 Haziran Cuma günü görülecek davada, hazırlanan iddianameye göre, tutuklu sanık Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.