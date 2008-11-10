Mersin Aliağa'yı geçti



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Beko Basketbol Ligi'nin 4. haftasında sahasında konuk ettiği Aliağa PETKİM'i 88-84 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aliağa PETKİM'i 88-84 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 dakika geride kaldığında 6 sayı farka ulaştı: 6-0. Konuk ekip ilk sayısını Davis ile bulurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7. dakika geçilirken farkı 11 sayıya dek çıkardı: 20-9. Bu dakikadan sonra Aliağa PETKİM oyuna ağırlığını koymak istese de 1. periyot Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 24-19'luk üstünlüğüyle tamamlandı.



2. periyotta daha etkili bir oyun ortaya koyan konuk ekip, Reha, Barış ve Reese ile bulduğu sayılarla farkı kapatmaya başladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında farkı 2 sayıa dek indiren (26-24) Aliağa PETKİM, 1 dakika sonra öne geçti: 26-27. Özellikle Merin Büyükşehir Belediyesi'nin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren konuk ekip, bir ara geriye düşsse de devreyi 44-40 önde tamamladı.



3. periyotta da üstünlüğünü sürdüren Aliğağ PETKİM, 24. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 54-43. Ancak, kolay pes etmeyen evsahibi ekip, 29. dakikada beraberliği yakalarken (61-61), 3. periyotu 64-63 önde tamamladı.



Son periyot oldukça çekişmeli ve heyecanlı dakikalara sahne oldu. Karşılıklı sayıların atıldığı son periyotta 35. dakika geride kalırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi farkı yeniden 10 sayıya çıkardı: 78-68. Son dakikaları antrenörlerin adeta taktik savaşına dönen karşılaşmanın bitimine 2 dakika kala fark yeniden 2 sayıya indi: 82-80. Taraftarlarının da desteğini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmayı 88-84 kazandı.





MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 88 - ALİAĞA PETKİM: 84

Salon: Edip Buran



Hakemler: Recep Ankaralı xx, Uğur Özen xx, Ali Şakacı xx



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Calebb xxx 21, İnanç xxx 9, Basden xxx 8, Ffriend xxx 19, Onur xxx 15, Lofton xxx 16, Altan xx, Ümit x, Gürol x



Aliağa PETKİM: Reese xxx 26, Davis xxx 19, Reha xxx 15, Fatih xx 2, Wilmont xxx 9, Hakan xx 4, Eren xx, Barış xxx 9, Bora x



1. Periyot: 24-19



Devre: 44-40 (Aliağa PETKİM lehine)



3. Periyot: 64-63



Beş Faulle Çıkanlar: 38.54 Onur, 39.58 İnanç (Mersin Büyükşehir Belediyesi), 39.59 Reese (Aliağa PETKİM)