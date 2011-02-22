-MERSİN ''AKDENİZ OYUNLARI''NA KİLİTLENDİ MERSİN (A.A) - 22.02.2011 - 2013 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapmak için Libya'nın Tripoli ve İspanya'nın Tarragone şehriyle yarışan Mersin, yarın yapılacak oylama neticesinde çıkacak müjdeli haberi bekliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 Akdeniz Oyunları'nı Mersin'e getirebilmek için yoğun bir çalışma stratejisi yürümelerine karşın, 2007'de İtalya'nın Pescara kentinde yapılan oylamada, finalde ev sahipliğini Yunanistan'a kaptırdıklarını anımsattı. Bu gelişme üzerine yeni hedef belirleyerek 18'incisi yapılacak 2017 Akdeniz Oyunları'na Mersin'e getirebilmek için çalışmalara başladıklarını belirten Taşkın, bu kapsamda Souhail Khoury başkanlığındaki değerlendirme komitesi üyelerinin Mısır'ın İskenderiye, Hırvatistan'ın Rijeka, İspanya'nın Tarragone ve Libya'nın Trablus kentleriyle yarışan Mersin'de geçen ay inceleme yaparak, kentten olumlu izlenimlerle ayrıldığını anımsattı. Bu çerçevede çalışmalar sürerken, Akdeniz Oyunları Uluslararası Komitesi'nin (ICMG) ekonomik kriz nedeniyle birçok yükümlülüğü yerine getiremeyen Yunanistan'ın Volos kentinden 2013 Akdeniz Oyunları'nı düzenleme hakkını aldığını ifade eden Taşkın, ''Bu karar sonucunda daha önce adaylık sürecinde yarışan Mersin, 17. Akdeniz Oyunları'na yeniden talip oldu'' dedi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığındaki heyetle önce Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Başkanı Amar Addadi ile Cezayir Milli Olimpiyat Komitesi Başkanını Cezayir'de ziyaret ettiklerini, ardından da Paris'te, Fransa Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Denis Masseglia ile görüştüklerini anlatan Taşkın, şöyle konuştu: ''Mersin'le birlikte İspanya'nın Tarragona ve Libya'nın Tripoli şehirlerinin aday olduğu 2013 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülke yarın belirlenecek. Oylamaya, aday olan 3 ülkenin dışında 21 Akdeniz ülkesi internet yoluyla katılacak. Yarın akşam sona erecek ilk tur oylamada adaylardan birisi kullanılan oyların yarısından 1 fazlasını alırsa, 2013 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkını kazanacak. Eğer herhangi bir aday yarıyı geçemezse, en az oy alan ülke elenecek ve ikinci tur oylama iki ülke arasında 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak.'' Yüzde 51 oyla Mersin'in kazanacağına inandıklarını dile getiren Taşkın, ''Böylelikle kentimizin ve ülkemizin uluslararası spor arenasında prestiji daha da artacak. Artık Mersin nefesini tuttu, yarın yapılacak oylama neticesinde çıkacak müjdeli haberi bekliyor'' diye konuştu. Taşkın, oylama neticesinin Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Başkanı Amar Addadi tarafından açıklanacağını sözlerine ekledi. Bu arada, Türk Arap Ülkeleri İşadamları Derneği (TURAB), 2013 Akdeniz Oyunları'na adaylık sürecine destek amacıyla oyun komitesi üyelerine mektup gönderdiği bildirildi. TURAB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, oyunların Mersin'de düzenlenmesi konusunda her türlü devlet garantisini veren mektubunu Komite Başkanı Amar Addadi'ye göndermesinin ardından, TURAB Genel Başkanı Doğan Narin de Amar Addadi başta olmak üzere 14 komite üyesine mektup göndererek Mersin için destek istedi.