Mersin 12 ay turist ağırlayacak

T24- Mersin ilinde 12 ay turist ağırlanacak.Yaz, kış ve inanç turizmi... Bölgeye yapılacak yatırımlarla 7 bin 500 civarında olan yatak kapasitesi, 32 bine çıkartılacak.

















İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Çalışkan, Mersin'in, oluşturulan yatırım altyapısı ve turizme tahsis edilen yeni alanlarla turizm sektöründe her geçen gün geliştiğini söyledi.



Sahil bandı, bakir alanları, turizmi çeşitlendirme çabaları, tarihi ve kültürel değerleriyle yöre halkının turizme yönelik olumlu bakışının Mersin'i turizmde hak ettiği yere taşıyacağına inandığını belirten Çalışkan, özellikle yeni tahsis edilen alanlardaki yatırımların tamamlanmasıyla büyük eksiklik olarak nitelendirilen yatak kapasitesinin artırılacağını ifade etti.



Mersin'deki 8 turizm bölgesinde, önümüzdeki birkaç yıl içinde yatırımların tamamlanması ile 7 bin 500 civarındaki yatak kapasitesinin 32 bin seviyesine çıkartılmasının hedeflendiğini vurgulayan Çalışkan, bu projelerin en önemlilerini ise Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı ile Karboğazı Kayak Merkezi projelerinin oluşturduğunu kaydetti.



Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı Projesi'nde çalışmaların bittiğine işaret eden Çalışkan, şöyle konuştu:



"Önemli firmaların yatırım yapacağı bu bölgede, ilimize 7 bin 600 yatak kapasitesi daha eklenecek. Uluslararası standartlarda 2 golf sahası, bir kongre merkezi, bir sağlıklı yaşam merkezi ve günü birlik tesis yatırım belgelerinin verildiği alanda yatırım belgesi alan 5 firma inşaat çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Ayrıca 13.8 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde D-400 kara yoluna bağlantı çalışmaları sürüyor."



Kış turizmi

Çalışkan, ayrıca Mersin Tarsus Gülek Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki kayak merkezi projesinin, Gülek Belediyesinin çalışması ile son şeklini aldığını ifade ederek, "Yapılacak imar planının bakanlığa sunulup onay alınmasıyla burası da yatırımcılara açılacak. Her iki projenin hayata geçmesinin ardından aralarında bağlantı sağlandığı takdirde gerek deniz-kum, gerek yayla, gerekse kış turizmi açısından konsept oluşturarak yılın 12 ayı turist ağırlayabileceğiz" diye konuştu.



Tarsus'tan Anamur'a kadar olan bölümde belirlenen turizm bölgelerinde de çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Çalışkan, şöyle devam etti:



"Silifke-Narlıkuyu-Akyar, Silifke-Taşucu-Boğsak, Silifke-Ovacık, Aydıncık-Ortaburun mevki, Anamur-Melleç gibi turizm merkezlerinin bazılarında çalışmalar sürerken, bazılarında da çalışmalar tamamlanmak üzere. Buraların projeleri tamamlandığında yatırımcılara açılacak. Ayrıca, Mezitli, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde yatırım için belge alan firmalar bulunuyor. Tüm bu yatırımlar tamamlandığında en önemli sıkıntıların başında gelen yatak kapasitesi sorunu önemli oranda giderilecek."



Eskiden kente yatırım yapmak isteyen yatırımcıya gösterecek yer bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getiren Çalışkan, Vali Hüseyin Aksoy'un bu konuda "düğmeye basmasıyla" gerek turizm merkezleri, gerek turizm gelişim ve koruma bölgelerindeki çalışmaların ivme kazandığını sözlerine ekledi.



İnanç turizmi



Çalışkan, Vatikan tarafından geçen yılın ''St. Paul Yılı'' ilan edilmesinin ve St.

Paul'ün Evi ve St. Paul Kuyusu dolayısıyla Tarsus'un ''İnanç Turizmi'' açısından öneminin daha da arttığına işaret etti.



Burayla ilgili de çalışmaların sürdüğünü belirten Çalışkan, şunları kaydetti:



"Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokole göre St. Paul Anıt Müzesi'nin restorasyonunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı için belirli süre kullanma hakkı bizdeydi. Ancak bu süre bitti. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yeniden yapılan protokole göre, burası 10 yıl süreyle tekrar bize tahsis edildi. St. Paul'ün Evi ve St. Paul Kuyusu yanında 2000'li yıllarda kamulaştırılan 8 yerden 4'ünde restorasyon çalışmaları bitmek üzere. Mahkeme süreci sona eren diğer 4 yerde ise karar lehimize çıktı. Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü buralarda butik otel yapmayı planlıyor. Böylelikle ziyaretçiler otantik ortamda konaklama imkanına kavuşacak."

