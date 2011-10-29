-Mersin: 102 - Antalya: 65 MERSİN (A.A) - 29.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki mücadelede Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 102-65 yendi. Maça her iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, üçüncü dakikadan itibaren rakibi karşısında etkili olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle Asım'ın bulduğu sayılarla 13-4 öne geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farkı kapatma çabaları Mersin temsilcisinin etkili oyunuyla sonuçsuz kalınca, ev sahibi ekip ilk çeyreği 22-11 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı sert savunma ile rakibiyle arasındaki farkı açarak 16. dakikada farkı 15 sayıya (37-22) kadar çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle pota altında etkisiz kalınca Mersin Büyükşehir Belediyesi soyunma odasına 45-31 önde girdi. Üçüncü periyotta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farkı kapatma çabaları yine sonuç vermedi. Karşılıklı atılan basketlerle periyotun ilk 2 dakikası 49-37'lik skorla geçilirken, takımlar zaman zaman skor üretmekte zorlandılar. Özellikle Grier ve Grundy'nin etkili oyunu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi üçüncü çeyreği de 68-49 önde tamamladı. Son periyota da hızlı başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, üst üste bulduğu sayılarla farkı giderek açarken, bir ara 37 sayı (93-57) öne geçti. Farkı açan ev sahibi ekipte antrenör Ercüment Sunter'in, genç oyuncular Şuacan ve Deniz'e de forma şansı verdiği mücadeleyi Mersin Büyükşehir Belediyesi 102-65 kazandı. Bu arada, karşılaşmanın gelirinin Van'daki depremzedelere gönderileceği bildirildi. Salon: Edip Buran Hakemler: Murat Biricik xxx, Alper Özgök xxx, Erman Erdemli xxx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xxx 9, Kadir xx 2, Erdal xx 6, McCamey xxx 12, Yalçın xxx 5, Can xxx 22, Grier xxx 17, Grundy xxx 10, Mays xxx 10, Mutlu xxx 4, Şuacan x 2, Deniz xx 3 Antalya Büyükşehir Belediyesi: Fisher xx 7, Caner x, Alican x, Rasim x 3, Melih xxx 20, Gökper x, Pastal x, Nedim x 2, Lincoln xxx 12, Jelovac xxx 14, Brown x 4, Bora x 3 1. Periyot: 22-11 Devre: 45-31 3. Periyot: 68-49 Beş faul alan: Dk. 36.59 Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyesi)