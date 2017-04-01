Merseyside'ın rengi kırmızı!

Premier Lig'in 30. haftası Merseyside Derbisi'ne sahne oldu. Everton'ı Anfiled'da konuk eden Liverpool üç puanı üç golle almayı başardı.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde yer alan Liverpool, derbi maçta Everton'ı Mane, Coutinho ve Origi'nin golleriyle 3-1 yenerek son dört haftadaki 10. puanını kazandı.

Bu sezon sadece bir yenilgi aldığı Anfield'da mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 7. dakikada öne geçti. Mane üst üste çalımlarla ceza sahasına girdi ve kaleci Robles'in boş bıraktığı sağ köşeye topu yollayarak skoru 1-0 yaptı.

İlk 15 dakikadan sonra oyuna ortak olan Everton, 29. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Pennington ile skoru eşitledi. Genç futbolcu beşinci maçına çıktığı Premier Lig kariyerinde ilk golünü derbide atmayı başardı. Ancak ev sahibi ekibin cevabı gecikmedi. Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Coutinho 31. dakikada şık bir golle takımını tekrar öne geçirdi ve Kırmızılar soyunda odasına 2-1 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında tempoyu belirleyen takım Liverpool oldu. Oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan ev sahibinde 57. dakikada Mane'nin yerine oyuna giren Divock Origi, 60. dakikada Coutinho'nun asistinde skoru 3-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

İç sahada üst üste dördüncü galibiyeti alan Liverpool puanını 59'a yükseltirken, iki maç sonra mağlup olan Everton 50 puanda kaldı.