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Spor

Merseyside derbisi Liverpool'un!

İngiltere'de en önemli derbilerden Merseyside derbisinde Liverpool, 10 kişi kaldığı maçta ezeli rakibi Everton'u 1-0 mağlup etti.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - İngiltere Premier Ligi'nin en önemli derbilerinden biri olan Merseyside derbisinde Liverpool, 10 kişi kaldığı maçta ezeli rakibi Everton'u 1-0 mağlup etti.



İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftası önemli bir derbiye sahne oldu. Liverpool şehrinin iki takımı Liverpool ve Everton Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve zaman zaman sertlik sınırlarının aşıldığı maç Liverpool'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

NTV'nin haberine göre maça iki takımda temkinli başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maç, giderek sertleşti. Maçın 30. dakikasında Felliani ile Sotirios Kyrgiakos'un karşı karşıya geldiği mücadelede hakem Martin Atkinson Yunan oyuncu Kyrgiakos'a kırmızı kart gösterdi ve Liverpool 10 kişi kaldı.

Bu dakikadan sonra Liverpool oyunu kendi yarı alanında kabul etti ve kontrataklarla gol aradı. Ancak iki takım da gol atmayı başaramayınca maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Everton daha iyi başlamasına rağmen golü bulan taraf Liverpool oldu. Maçın 55. dakikasında kaptan Steven Gerrard'ın kullandığı köşe vuruşunda fırsatçılığını konuşturan Dirk Kuyt takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Everton maçı Liverpool yarı sahasına yıkmaya çalışsa da istediği pozisyonları bulamadı ve maç 1-0 Liverpool'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Everton'da ayrıca maçın uzatma dakikalarında Pienaar 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

Liverpool bu galibiyetle ilk yarıdaki maçın rövanşını da vermemiş oldu.

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