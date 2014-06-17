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Ekonomi

Merrill Lynch Türkiye'nin notunu nötr seviyesine düşürdü

Bank of America Merrill Lynch Türkiye'ye yönelik yatırım tavsiyesi overweight (piyasa üstü ağırlık) seviyesinden nötr seviyesine çekti

17 Haziran 2014 20:36

Lynch, yatırım tavsiye notunu düşürdüğü raporda, bu düşüşün dönemsel olduğunu belirtti.

Cnbce'de yer alan haber şöyle: 

Merrill Lynch, Türkiye’de hisse senetlerinin ikinci çeyrekte güçlü bir performans sergilediğini ve bu durumda içerde siyasi risklerin azalması, küresel düzeyde gelişen piyasalara yönelik risk istihdamındaki artış, daha iyi bir makro görünüm, devam eden sermaye girişleri ve faizlerdeki düşüş gibi unsurların etkili olduğunu belirtti.

 

Önümüzde ters rüzgarlar var

 

Bununla birlikte bu durumun dönemsel bir gelişme olduğu ve önümüzde ters rüzgarların olduğuna inanıldığı belirtildi. Bu ters rüzgarlarla Irak’taki durum, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Akp ’nin Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik duruşundaki değişim gibi konular örnek gösterildi.

 

Bu gelişmeler ışığında Türkiye için yatırım tavsiyesinin düşürüldüğü ifade edildi. BOFA ML, Türkiye’de tercih ettiği hisseler olarak Akbank, Arçelik, Emlak GYO, Garanti Bankası, Sabancı Holding ve Tekfen hisselerini sıraladı.

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