Merrill Lynch raporuna göre, Türkiye ekonomisi en kırılgan üçlü arasında

Bank Of America (BofA) Merrill Lynch, 2017 gelişen piyasalar raporunda Türkiye, Güney Afrika ve Brezilya ile birlikte en kırılgan üçlü arasında gösterildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu ülkeler durgunluk ve borçları nedeniyle 2017’de zorluklar yaşayacak. Merrill Lynch, Güney Kore’yi ise sağlıklı büyüme trendiyle öne çıkardı. Merkez Bankası’nın açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi ise aralıkta 5.3 puan

2017 de olumsuz

Bu yıl TL varlıklar için satış baskısı altında geçti. Son hafta açılışı itibarıyla Türk Lirası döviz sepeti karşısında yılın başından bu yana yüzde 16.3 değer kaybederken dolar karşısındaki kayıp yüzde 18’i aştı. Borsa İstanbul da dolar bazında yüzde 7.62 geriledi. BofA Merrill Lynch’in öngörülerine göre TL varlıklar için 2017 görünümü de olumsuz.

BofA Merrill Lynch, 2017 gelişen piyasalar raporunda Güney Kore’yi sağlıklı büyüme trendiyle öne çıkarırken Türkiye ile birlikte Güney Afrika ve Brezilya’yı en riskli üç gelişen piyasa arasında sıraladı. BofA Merrill Lynch’e göre bu üç ülke 2017’de stagflasyon ve borç pozisyonu nedeniyle zorluklar yaşayacak.

Sondan ikinci

Merrill Lynch’in Türkiye’nin ‘kırılgan üçlü’ arasında olduğunu ifade ettiği raporda şu satırlar yer aldı: “Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika halen ‘kırılgan üçlü’yü oluşturuyor. Güney Afrika, durgunluk nedeniyle küresel gelişen piyasalar arasında en dipte. Güney Afrika ekonomisi yüksek borçlu şirketler ve ‘ikiz açık’ taşıyor. Türkiye ise dış açığı ve net uluslararası yatırım pozisyonu/ GSYH rasyosunda 56 piyasa arasında 55. sırada olmasıyla en zayıf ikinci. Macaristan sadece iki yıl önce bu rasyoda Türkiye ile benzer seviyedeydi. Mali dengesi ve kamu borcu ise Türkiye’nin görece güçlü noktaları olmaya devam ediyor. Diğer taraftan Brezilya ise makro göstergelerini iyileştirerek Türkiye ve Güney Afrika ile farkı açmayı başardı. Brezilya, gelişen piyasalardaki en iyi rezerv karşılama oranlarından birine sahip.”

Sektörlerde güven kalmadı

Perakende, hizmet ve inşaat sektörlerinde güven endekslerinde ‘kötümser’ düzeyler aralıkta da sürdü. Reel Kesim Güven Endeksi ise aralıkta kasıma göre 5.3 puan azalarak 98.4’e geriledi ve dört yılın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3.5 azalarak 93.35 değerine düştü. Bu azalış, son üç ayda iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç ayda hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.1 artarak 96.13 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.5 artışla 76.15’e çıktı. Ancak bu artışlara rağmen inşaat ve perakendede de güven kötümser seviyede kaldı. Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması kötümserliğini gösteriyor.

Kapasitenin dörtte üçü kullanılıyor

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, aralık ayında bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 76.5 düzeyinde gerçekleşti. Merkez Bankası açıkladığı verilere göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 75.3 oldu.

Yatırım malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde kapasite kullanımı artarken, ara malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.