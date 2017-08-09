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Mermilerden korumak için oğluna siper oldu

Başından ve yüzünden yaralanan baba, hayatını kaybetti

09 Ağustos 2017 12:48

Gaziantep'te iki otomobil birbirlerine tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen 32 yaşındaki Mehmet Kızılırmak'a isabet etti. Saldırıda Kızılırmak yaşamını yitirirken, yanındaki çocuğuna siper olarak yaralanmasını engellemesi güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz renkli otomobille mahalleye gelen 4 kişi, yanlarına gelen siyah renkli plakası alınamayan bir otomobildeki 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki av tüfeklerini alan 4 kişi, siyah otomobildeki kişilere ateş etmeye başladı. Siyah otomobilde bulunanların kaçmaya başlamasıyla, geldikleri otomobile binerek takip etmeye başlayan şüpheliler, tüfekle rastgele ateş açmaya devam etti. Bu sırada eşi ve çocuğuyla markete alışveriş yapmaya gelen Mehmet Kızılırmak, silah seslerini duyarak oğluna siper olurken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef oldu.

Baş ve yüzünden yaralanan Kızılırmak, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınan Kızılırmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu olduğu ifade edildi.

Gelişmeler baba ile oğlunun alışverişe gitmek istediği marketin güvenlik kamerası ile  kaydedildi. Görüntülerde, silah sesini duyan Kızılırmak'ın oğluna sarılarak siper olduğu, eşinin ise kaçarak markete sığındığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemeler ve güvenlik kameraları kayıtları doğrultusunda her iki otomobildeki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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