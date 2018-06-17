Mermiler 19 yıl sonra incelemeye gönderildi; AYM, faili meçhul cinayette devleti kusurlu buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Hakkâri Yüksekova’da 24 yıl önce faili meçhul cinayete kurban giden Mehmet Zeki Yılmaz’ın öldürülmesiyle ilgili olarak mermilerin balistik incelemeye 19 yıl sonra gönderildiği, geçen bu sürede mermilerin oksitlendiği için kanıt elde edilemediği, iddiaların ve tanıkların araştırılmadığı gerekçesiyle devleti kusurlu buldu.

Yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiği sonucuna varan AYM, Yılmaz ailesine 27 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, AYM’nin verdiği kararda, Mehmet Zeki Yılmaz’ın öldürülmesinden sonra Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın otopsiyi yapıp birkaç ifade aldığı ve 22 Mart 1994’te daimi arama kararı çıkardığı ifade edildi. Bu tarihte Yılmaz’ın akrabaları tarafından olay yerinden elde edilen 18 mermi kovanı ve bir mermi çekirdeğinin balistik incelemeye gönderildiği ve 11 Mart 2013 arasında hiçbir işlem yapılmadığı vurgulandı.

Geçen sürede sekiz mermi çekirdeğinin oksitlenmeden ötürü incelenemediği belirtilerek, “Ölümün aydınlatılmasında balistik incelemenin ne kadar önemli olduğu açıktır” denildi. Yılmaz’ın silahlı üç kişi tarafından zorla minibüse bindirilip götürüldüğü iddiasının araştırılmadığı ve tanıkların tespiti için çaba gösterilmediği kaydedildi. Kararda, “Faillerin tespiti için delil elde etme imkânına rağmen kıyafetlerinin üzerinde inceleme yapılmamıştır” denildi.

Yaşam hakkı usul yönünden ihlal edildi

Olay yerinin detaylı incelenmediği, olay yerinde bulunan 15 kovanın da daha sonra aile tarafından savcılığa teslim edildiği vurgulandı. Kararda, yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiği sonucuna varılarak şöyle denildi: “Ölümün nedenini ortaya çıkarmak için gerekli adımların zamanında atılmadığı, sorumluların tespitine yarayabilecek delillerin toplanması konusunda özen gösterilmediği, zaman aşımı süresinin önemli bir kısmında soruşturmanın ilerlemesini sağlayıcı herhangi bir işlem yapılmadığı...”

Aile üyelerine 27 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği yönündeki şikâyet yönünden ise gözaltının 1994’te gerçekleştiği, AYM’nin 2012’de kurulduğu ve bu tarihten önce meydana gelmiş olaylara bakamayacağı ifade edildi. Avukat Nezahat Paşa, AYM’nin bu yorumunun içtihada dönüşmesi halinde faili meçhul cinayetlerle ilgili hiçbir yargısal işlemin yapılamayacağını savundu.