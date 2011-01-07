'Mermi manyağı yaparım' diyen Ergin kardeşler tahliye olabilir mi?

T24- “Karagümrük Çetesi” lideri Nuri Ergin ve kardeşi Vedat Ergin de ‘uzun tutukluluk’ başvurusu yaparak tahliye istedi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis cezası kararlarının temyizi için Yargıtay'a başvuran Ergin kardeşlerin dosyası 4 aydır bekliyor.

Habertürk'ün haberine göre, İzmir Barosu’na kayıtlı avukatlardan Ergün Bademci, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Uşak Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebini içeren dilekçe verdi. Avukat Bademci, dilekçesinde “Suç işlemek için örgüt kurmak”, “kasten adam öldürmeye azmettirmek” suçlamasıyla müvekkillerinin 2000 yılının Mayıs ayından beri tutuklu yargılandığını belirtti. Avukat Bademci müvekkilerinin 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren, tutukluluk sürelerini sınırlayan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102. maddesi gereğince tahliyesine karar verilmesini istedi.



Davaları temyiz bekliyor





İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Eylül 2010 tarihinde sanık Nuri Ergin’in “Emre Çakır’ın tasarlayarak öldürülmesini azmettirmek” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Temyiz için Yargıtay’a gönderilen dosya, 4 aydır bekliyordu.



Ömür boyu hapis cezası





Ergin kardeşler ayrıca Uşak Cezaevi’ndeki isyandan önce Nizamettin Dal’a işkence yaparak öldürdükleri olayla ilgili İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Geçen yıl aralık ayında biten davada, Nuri Ergin ömür boyu hapis cezasına, kardeşi Vedat Ergin ve 6 adamı ise 20’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ergin kardeşlerin avukatları kararın temyizi için Yargıtay’a başvurdu. Ergin kardeşlerin Uşak E Tipi Cezaevi’nde çıkan isyanla ilgili Uşak Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davası ise devam ediyor. Mahkeme 2000 yılında 6 kişinin ölmesi, 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili iki kardeş için ömür boyu hapis cezası istedi.



Adamları tahliye oldu







Tahliye dilekçesini verdiklerini belirten Ergin kardeşlerin avukatı Ergün Bademci, “Gerekli hesaplamaları yaptık. Özellikle Vedat Ergin’in çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Ergin kardeşler ile Uşak Cezaevi’ndeki olaylardan dolayı yargılanan Hüseyin Bayram Kandemir ile Özen Çelik ise tutuklu bulundukları İzmir F Tipi Cezaevi’nden önceki gün tahliye edildi. Kandemir ile Özen, Uşak Cezaevi’nde çıkan isyanda Ergin kardeşlerle birlikte hareket etmişlerdi.



‘Mermi manyağı yaparım' sözüyle tanındı







Organize suç çetesi liderleri olarak ortaya çıkan Nuri ve Vedat Ergin, Karagümrük Çetesi olarak tanındı. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı’ya savaş ilan eden Nuriş, “Onu mermi manyağı yaparım” sözüyle ününe ün kattı.