T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilde 4 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA’da mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

21 Aralık 2017 03:27

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA’da mermer yüklü TIR\'a arkadan çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında Isparta– Eğirdir karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Eğirdir’den Isparta’ya seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 32 DY 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ramazan Atasay yönetimindeki 15 RA 785 plaka ve 15 PB 493 dorse plakalı mermer yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Resul Varol, Abdullah Cambaz, Muhammet Şen ve Osman Elvan yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
2 YARALI OTOMOBİLDE SIKIŞTI
İtfaiye ve AFAD ekipleri otomobilde sıkışan 2 yaralıyı kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Yaralılar daha sonra Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliDHAISPARTAdaTIRKazaIsparta– EğirdirEğirdirden IspartayaDYRamazan AtasayRAPBResul Varol Abdullah Cambaz MuhammetOsman ElvanAFADYARALI OTOMOBİLDE SIKIŞTI İtfaiyeYaralılarIspartaHastanesiSüleyman Demirel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24