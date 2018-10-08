Mermer bloğun altında kalan işçi öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da çalıştığı ocakta mermer bloğun altında kalan Yusuf Sancar (37) yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen cumartesi günü Sütçüler ilçesine Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Bir mermer ocağında çalışan Yusuf Sancar, çalışma sırasında mermer bloğunun altında kaldı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Yusuf Sancar\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yusuf Sancar\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya\'ya gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yusuf Sancar\'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.



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