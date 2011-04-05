Mermer atölyesinde tecavüz

T24- Antalya’da daha önce birlikte olduğu kişi tarafından bir mermer atölyesine götürüldüğünü söyleyen kadın, burada 5 kişinini tecavüzüne uğradığını iddia etti.

Gece saat 02.30 sıralarında '155 Polis İmdat' telefonuna gelen ihbarda, Antalya Aksu İlçesi'nin Pınarlı Kavşağı'nda bir kadının yoldan geçen otomobilden polis çağrılmasını istemesi üzerine bölgeye ekip gönderildi. Polis, yol kenarında bekleyen M.Ö.'ye ulaştı.

Daha önce birlikte olduğu bir kişinin daveti üzerine buluştuklarını anlatan 19 yaşındaki M.Ö, "Buluştuktan sonra beni bir mermer atölyesine götürdü. 5 kişi tecavüz etti. Üzerimde bulunan 200 TL'yi de aldılar. Hem tecavüze uğradım, hem de beni orada bırakıp kaçtılar" dedi.

Polis, genç kadını sağlık kontrolünden geçirdikten sonra ifadesini aldı.

M.Ö.'nün verdiği ifade doğrultusunda 27 yaşındaki A.A. ve 31 yaşındaki H.A. gözaltına alındı.

Kimlikleri belirlenen diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışılıyor.