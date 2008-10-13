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Ekonomi

Merkezlerden likidite artışı için yeni önlem

Amerika ve Avrupa Merkez Bankaları, İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası, mali kurumlara limitsiz ABD Doları fonu sağlayacağını açıkladı.

13 Ekim 2008 03:00

Merkez Bankaları, likiditeyi artırmak için yeni önlemler alıyor.

Amerikan Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası, mali kurumlara limitsiz ABD Doları fonu sağlayacağını açıkladı.

Bankaların ortak açıklamasında, ticari bankaların tüm tekliflerinin sabit faiz oranlarıyla karşılanacağı bildirildi.

Açıklamada, merkez bankalarının birlikte çalışmayı sürdüreceği ifade edilerek, bankaların, kısa vadede etkin bir likidite sağlanması için gereken bütün önlemleri almaya hazırlandığı belirtildi.

Japonya Merkez Bankası da benzer önlemler almayı düşündüğünü kaydetti.

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