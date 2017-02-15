Merkez'in GLP repo fonlama miktarı rekor seviyeye ulaştı

Merkez Bankası salı günü Geç Likidite Penceresi (GLP) repo fonlaması yoluyla bankalara 9.62 milyar TL sağladı. Bu miktar aynı zamanda şimdiye kadar sağlanan en yüksek düzey oldu.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Tolga Senefe, bankaların 360 gün ile hesaplanan depo yerine 365 günden hesaplanan GLP repo imkanını kullanarak küçük faiz farkından faydalandığını belirtti.

Merkez Bankası verilerine göre, GLP repo imkanı bankalar tarafından 3 Şubat'tan bu yana kullanılıyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay 1 haftalık repo ihalesi yoluyla bankaları fonlamayı durdurmuştu.

Merkez Bankası'nın daha yüksek faiz oranlarına sahip araçlar yoluyla bankalara sunduğu fonlama sonucu ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 2012'den bu yana yüksek seviyelere ilerlemişti.