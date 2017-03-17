Merkez'in faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Dolar, Fed'in Çarşamba günkü politika toplantısı sonrasında 2017 yılında faiz artırımı temposunu hızlandıracağına ilişkin spekülasyonu boşa çıkarması ardından tüm önemli paralar karşısında haftalık kaybına yöneldi.

ABD Doları, Japon Yeni karşısında bu hafta yüzde 1.20 değer kaybederek Cuma günü TSİ 08:00'de 113.41 seviyesinden işlem gördü. Dolar güne 3.62 seviyelerinden başlarken, Euro da 3,90 seviyelerinde işlem görüyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Auckland'da Westpac Banking Corp. piyasa stratejisti Imre Speizer, “Dolar düştü çünkü piyasalar Fed'in açıklamasının daha şahin olmasını bekliyordu; özellikle de noktasal grafikteki beklentilerin daha yüksek olması bekleniyordu” dedi ve “Piyasalar hayal kırıklığına uğradı ve uzun pozisyonları azalttı. Dolarda uzun pozisyonlardaki gevşemesi gelecek haftada da devam edebilir.” şeklinde devam etti.

New York'ta Sumimoto Mitsui Trust Bank küresel piyasalar biriminden Yasuhiro Kaizaki'ye göre, dolar/yen paritesinin önümüzdeki birkaç ay boyunca 111-115 bandında seyretmesi bekleniyor.

ABD Doları'nın önemli paralar karşısındaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, bu hafta yaklaşık yüzde 1.16 geriledi. Endeks, Cuma günü 1,229.3 puana geriledi.