Merkez'in faiz kararı öncesinde dolarda son durum

TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararının piyasada yön belirleyici olması beklenirken, dolar ise yeni güne sakin başlamış görünüyor.

Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu'nu toplayacak. Piyasaların gözü kurulda TL için atılacak adımlarda.

Geçtiğimiz hafta 2.73 lirayı da aşarak tarihi zirvesine çıkan dolar kuruna karşı bu çarşamba günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gündemini önceden açıklayan Merkez Bankası ne yapacak?

Mart toplantısında Merkez Bankası faizde üst sınırı yüzde 10.75'te, alt sınırı yüzde 7.25'te, politika faizini ise yüzde 7.5'te sabit tutmuştu. Piyasa uzmanları açıkçası nisan toplantısında da faizlerde bir değişiklik beklemiyor.

Gündeminde açıkladığı gibi 'döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir indirim', 'Türk lirası zorunlu karşılık oranlarına ödenen kısmi faiz oranlarında ölçülü bir artış' öngörülüyor.

Dolar sakin

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Merkez'in faiz kararı öncesinde dün 2,71 seviyelerini aşan dolar ise yeni günde 2,68 seviyelerinde sakin bir seyir izliyor.