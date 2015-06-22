Merkez'in faiz kararı öncesi Bakan Zeybekci'den mesaj

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde bir açıklama yaptı. Zeybekci, faizlerin indirilmesi konusundaki görüşlerini koruduklarını belirterek, hükümetin kurulmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın elinin rahatlayacağını söyledi.

Zeybekci, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası'nın yarın toplanacağının hatırlatılarak, faizlerin indirilmesi yönündeki görüşünü koruyup korumadığı sorusu üzerine Zeybekci, "Faiz indirilmesi ile ilgili tabii ki görüşlerimizi sonuna kadar koruyoruz. Türkiye'de faizlerin inmesi ekonominin yararınadır" dedi.

Faizlerin inmesinin maliyetlerin düşmesi ve yatırım ortamının iyileşmesi anlamı taşıyacağını belirten Zeybekci, bunun, Türkiye için daha çok istihdam ve daha çok büyüme demek olduğunu kaydetti.

Faizlerin indirilmesinin, dünyaya Türk ekonomisinin ne kadar rahatladığı ve iyi vaziyette bulunduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Zeybekci, "Önümüzdeki süreçte yani hükümetin kurulması ile birlikte, uygun ortam çok daha hızlı oluşacak ve Merkez Bankası'nın da eli rahatlayacak. Önümüzdeki dönemde enflasyon ile ilgili iyi rakamlar gelmeye başladığında -ki bu seneki beklentimiz yüzde 6'nın altında- cari açığın ülke gündeminden problem olmaktan çıkmasıyla, istikrarın da yeniden inşa edilmesiyle Merkez Bankası çok daha kolay bir şekilde hareket edecektir" diye konuştu.