Merkez'in faiz kararı, dolar/TL'yi düşürmedi

TCMB’nin faiz artırımı sonrası 4.03 seviyesine kadar inen kur, sonrasında 4.11’e kadar çıktı ve 4.09 civarında dengelendi. Dolar/TL kapanışa göre bu sabah yatay bir seyir izleyerek 4.0805 seviyesinden açıldı.

Dün 4.0816'dan kapanan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde yatay bir seyir izleyerek 4.0805 seviyesinde yer aldı. Euro ise 4.9773 TL'den el değiştiriyor.

Euro/dolar 1.2175, brent petrol 74.45, altının ons fiyatı da 1323.30 dolardan işlem görüyor

Analistler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının kurdaki kırılganlığı bir miktar azaltabileceğini düşünüyor. Global dalganın ise TL üzerinde baskı kurmaya devam etmesi bekleniyor.