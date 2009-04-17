Merkez'in canlanma umudu yok

‘Küresel ekonomide somut bir iyileşme yok’

Ekonomide toparlanmanın uzun zaman alacağı uyarısında bulunan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarında uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının indirilmesine karar verdi.Geçen yılın kasım ayından bu yana borçlanma faizini 6.25 puan düşürerek yüzde 10,50'ye, borç verme faizini ise 6.75 puan indirerek yüzde 13'e çeken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü toplantısını dün yaptı. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanan PPK dünkü toplantıda borçlanma faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 0.75 puan indirerek yüzde 10,50’den yüzde 9,75'e çekti. PPK, borç verme faizini de 0.75 puan indirerek yüzde 13'ten yüzde 12,25'e indirdi. Böylece Merkez Bankası son 6 ayda borçlanma faizini 7 puan, borç verme faizini ise 7.5 puan indirmiş oldu.Geç likidite penceresi uygulamasında Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 6,5’ten yüzde 5,75’e, borç verme faiz oranı ise yüzde 16’dan yüzde 15,25’e çekildi. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 12’den yüzde 11,25’e düşürüldü.Açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın yılın ilk çeyreğinde sürdüğüne işaret ettiği belirtilerek, şöyle denildi:"Uluslararası kredi piyasalarındaki sorunlar devam etmekte, küresel ekonomiye ilişkin göstergelerde henüz somut bir iyileşme gözlenmemektedir. Bu çerçevede iktisadi faaliyetteki toparlanmanın zaman alacağı ve enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği düşünülmektedir. Ayrıca, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki birikimli düşüşlerin de katkısıyla kısa vadede enflasyondaki düşüşün hızlanacağı tahmin edilmektedir. Kurul, bu değerlendirmeler doğrultusunda ve son dönemde risk algılamasını azaltan gelişmeleri de göz önüne alarak kısa vadeli faizlerin 75 baz puan indirilmesine karar vermiştir."Faiz indirimlerinin enflasyonun yılsonunda hedefin belirgin olarak altında gerçekleşme olasılığını azalttığına dikkat çeken PPK, buna rağmen, finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam etmesi ve küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizliklerin halen yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle aşağı yönlü risklerin tamamıyla ortadan kalkmadığını ifade etti.Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Kurul, bundan sonraki faiz indiriminin ölçülü olabileceği ve şartlara bağlı olarak para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzunca bir süre korumasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur" denildi.Açıklamada, enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul’un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceğinin önemle vurgulandığı ifade edildi.Para Politikası Kurulu 2009 yılının ilk toplantısını 15 Ocak'ta gerçekleştirmişti. Kurul, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 13'e, borç verme faiz oranını ise yüzde 17,50'den yüzde 15,50'ye indirmişti. Kurul, 2009 yılının ikinci toplantısını 19 Şubat'ta gerçekleştirmişti. Kurul, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 13'den yüzde 11,50'ye, borç verme faiz oranını ise yüzde 15,50'den yüzde 14'e indirmişti. Kurul 2009 yılının üçüncü toplantısını yaptığı 19 Mart'ta ise borçlanma faiz oranı yüzde 11,50'den yüzde 10,50'ye, borç verme faiz oranı ise yüzde 14'ten yüzde 13'e indirilmişti.

PPK'nın faiz kararları Tarih Karar Faiz 18/09/2008 Sabit 16,75 22/10/2008 Sabit 16,75 19/11/2008 -0,50 16,25 18/12/2008 -1,25 15,00 15/01/2009 -2,00 13,00 19/02/2009 -1,50 11,50 19/03/2009 -1,00 10,50









