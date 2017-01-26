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Ekonomi

Merkez'in brüt döviz rezervleri 92.3 milyar dolara düştü

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 20 Ocak haftası 92.3 milyar dolara düştü

26 Ocak 2017 22:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 996 milyon dolar azalışla 107 milyar 563 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 20 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 2 milyar 996 milyon dolar azalarak 92 milyar 296 milyon dolara geriledi. Brüt Döviz rezervleri bir önceki hafta 95 milyar 292 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 15 milyar 267 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 996 milyon dolar düşüşle 107 milyar 563 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar) :

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