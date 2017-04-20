Merkez'in brüt döviz rezervleri 87.7 milyar dolara düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 205 milyon dolar azalışla 105 milyar 141 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 14 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 1 milyar 205 milyon dolar azalarak 87 milyar 720 milyon dolara indi. Brüt Döviz rezervleri bir önceki hafta 88 milyar 925 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 17 milyar 421 milyon dolar oldu. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 205 milyon dolar azalışla 105 milyar 141 milyon dolara geriledi.