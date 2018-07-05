Merkez'in brüt döviz rezervleri 4.5 milyar dolar düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 58 milyon dolar azalışla 98 milyar 402 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 29 Haziran ile biten haftada, Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 4 milyar 563 milyon dolar azalarak 75 milyar 566 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Haziran ile biten haftada 80 milyar 129 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 495 milyon dolar düşüşle 23 milyar 331 milyon dolardan 22 milyar 836 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 58 milyon dolar düşüşle 103 milyar 460 milyon dolardan 98 milyar 402 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):