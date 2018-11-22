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Ekonomi

Merkez'in brüt döviz rezervleri 1.5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 71 milyar dolara yükseldi

22 Kasım 2018 21:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 364 milyon dolar artarak 89 milyar 746 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 16 Kasım'da Merkez Bankası brüt Dövizrezervleri 1 milyar 536 milyon dolar artışla 71 milyar 8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 9 Kasım ile biten haftada 69 milyar 472 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 172 milyon dolar azalarak 18 milyar 910 milyon dolardan 18 milyar 738 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 364 milyon dolar yükselişle 88 milyar 382 milyon dolardan 89 milyar 746 milyon dolara çıktı.

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