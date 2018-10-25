Merkez'in brüt döviz rezervleri 1.1 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 548 milyon dolar azalarak 83 milyar 815 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 19 Ekim'de Merkez Bankası brüt Dövizrezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 65 milyar 272 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 12 Ekim ile biten haftada 66 milyar 402 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 582 milyon dolar yükselişle 17 milyar 961 milyon dolardan 18 milyar 543 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 548 milyon dolar azalışla 84 milyar 363 milyon dolardan 83 milyar 815 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):