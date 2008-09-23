Merkez’in anketinde dolarda yükseliş çıktı

Merkez Bankası tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketi'nin Eylül ayı son dönem sonuçları açıklandı. Beklenti anketinden özetle şu sonuçlar çıktı:



- Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi, 51 milyar 156,6 milyon dolara indi. Cari açık beklentisi 51 milyar 302,2 milyon dolar düzeyinde idi.



- Eylül ayının ilk beklenti anketinde yüzde 4,1 olan büyüme beklentisi yüzde 3,9'a, gelecek yıl sonu yıllık büyüme beklentisi de yüzde 4,4'den yüzde 4,2'ye düştü.



- Dönemler itibarıyla beklentilerde yüzde 10,72 olan yıl sonu enflasyon beklentisi 0,02 puan düşerek yüzde 10,70'e, 12 ay sonrasının yıllık 8,55 olan TÜFE beklentisi de yüzde 8,50'ye indi. 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 7,37'den yüzde 7,23'e düştü.



- Ay sonu dolar kuru beklentisi 1,2250 YTL'den 1,2582 YTL'ye, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,2624 YTL'den 1,2806 YTL'ye çıktı. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,3206 YTL'den 1,3340 YTL'ye yükseldi.



- Gelecek üç ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 18,53'den yüzde 18,59'a, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 17,11'den yüzde 17,33'e çıktı.



- Gelecek üçüncü ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 18,68'den yüzde 18,89'a, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 17,38'den yüzde 17,55'e yükseldi.

