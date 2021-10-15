Merkezi Yönetim Bütçe dengesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilerine göre eylülde Merkezi Yönetim Bütçesi 23,6 milyar TL açık verdi.

Eylülde bütçe giderleri 141,5 milyar TL olurken, bütçe gelirleri ise 117,9 milyar TL oldu. Böylece bütçe açığı 23,6 milyar TL olarak kaydedildi.

Faiz dışı bütçe giderleri 127,4 milyar TL, faiz dışı açık ise 9,5 milyar TL oldu.

Böylece ocak-eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1.051,7 milyar TL, bütçe gelirleri 990,6 milyar TL ve bütçe açığı 61,1 milyar TL olarak gerçekleşti.